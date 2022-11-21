Таинственные подземелья Ейска могут стать туристическим маршрутом

Уникальный — подземный! — экскурсионный маршрут в скором времени появится в Ейске Краснодарского края. Дело в том, что под улицами и площадями города на берегу Таганрогского залива спрятан гигантский каменный лабиринт, который простирается на многие километры. По одной из версий, его построили задолго до основания самого Ейска — еще в IV веке. Поговаривают, что тоннели проложили масоны и что в них полно сокровищ. Корреспондент «Известий» Борис Корякин спустился под землю.

Что там, под землей?

Людмила Маркова вспоминает как 50 лет назад чуть не стала заложницей этого подземелья. Еще школьницей она решила прогуляться по загадочным тоннелям, взяв с собой только несколько клубков ниток.

«Я пошла дальше дошла до практически до парка поддубного водонапорной башни, часов 17:00–18:00 меня вытащили через люк», — пояснила женщина.

Многие туннели со временем замуровали, но большая часть до сих пор открыты. Попасть в них не так просто. Один из возможных путей — через канализацию

«Пришлось снять верхнюю одежду, потому что там очень может быть грязно и в то же время тесно, вот сейчас начинаю погружаться, спускаюсь по лестнице вниз», — показал журналист.

В тоннелях мрак, вода и запах сырости — все атрибуты каноничного ужастика.

«Почти два метра в высоту при ширине в полтора метра. А длина подземного хода под Никольским парком около 300 метров. Пожалуй, этот самый большой проходимый участок разветвленной сети может запросто стать туристической изюминкой Ейска. По оценкам экспертов только на его строительство ушло несколько лет», — заметил Корякин.

Это можно заметить по стенам — кирпичи выложены в несколько слоев. Длина путей пока неизвестна, как и точное число ответвлений и расположение выходов. Но основные направления выглядят так: лабиринт тянется сразу через несколько улиц от Парка Поддубного до Никольского сквера, захватывает школу искусств, санаторий, водонапорную башню и полицию. Из этого отделения по одному из туннелей даже удалось сбежать преступникам.

«Вот ответвление, что я вам говорил, в сторону полиции. Был побег заключенных, поэтому это ответвление залили бетоном», — выяснили эксперты.

Про подземные лабиринты Ейска ходит много слухов, одни жители уверены — там спрятаны сокровища, другие считают, что подземелье — дело рук масонов. Тайна появления туннелей до сих пор не раскрыта, историки считают, что проложили их задолго до основания самого города, примерно в IV веке, когда здесь было древнее поселение. Но зачем — непонятно.

«Единственное, что мы можем сказать точно, что здесь в начале XVII века была Нагайская крепость. Внутри стояла каменная цитадель из которой в овраг шел подземный ход, а это начало где-то 1700-е», — отметил историк Александр Дорошенко.

Многие дома в старом городе, которые раньше принадлежали купцам тоже соединены между собой тоннелями. Большинство ходов сейчас опасны, есть риск обвалов, поэтому вход туда запрещен. Но несмотря на это в загадочные лабиринты все равно пытаются пробраться. Поэтому экскурсоводы предложили привести подземелья в порядок и сделать из них туристический объект.

«Это будет какая-то смотровая площадка, куда люди будут спускаться и им там будут проводиться экскурсии либо это будет может быть целый маршрут экскурсионный подземный. Ейск подземный, где возможно проведение каких-то квестов даже», — подчеркнула руководитель секции туризма и экспедиции ейского отделения Русского географического общества Юлия Богаенко.

Перед этим нужно тщательно обследовать туннели — исключить риск обвалов, разработать безопасные маршруты. И только тогда, возможно, проект реализуют и каждый желающий сможет спуститься в подземный лабиринт Ейска.