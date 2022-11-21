Покататься и не умереть: чем опасен зимний тюбинг

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 42

Эксперт Назаренко: кататься на тюбинге можно только в специальных местах

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Где лучше всего кататься на спортивном снаряде? Как уберечь детей от травм?

Приближается зима, а значит, скоро наступит время для занятий зимними видами спорта и развлечениями. Мастер спорта по спортивному туризму Ольга Назаренко рассказала, чего нельзя делать, катаясь на тюбинге.

«Дам очень хороший совет: на ватрушках можно кататься только в специальных местах, которые для этого предназначены. Должно быть ограждение, должно быть очень безопасно, за трассой должны ухаживать постоянно, вот и все», — заметила эксперт в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Она добавила, что при этом надо одеваться просто: в обычной куртке, непромокаемых штанах и перчатках. При этом надо лучше подбирать теплое обмундирование.

Назаренко добавила, что с тюбингом нельзя привязываться к машине и кататься в непредназначенном для этого месте, потому что есть возможность куда-нибудь врезаться или перевернуться. Кроме того, во время катания лучше надевать каску.

Как ранее писал 5-tv.ru, во время новогодних праздников дети часто травмируются, проводя время на улице. Детский хирург Виталий Быков рассказал, на чем опаснее всего кататься с горки, и как соблюдать технику безопасности.

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