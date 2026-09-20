Джетлаг у детей: чем опасна смена часовых поясов и как помочь адаптироваться

«Известия»: при джетлаге у детей помогают дневной свет и смена режима питания

Смена часовых поясов во время перелета нарушает биологические ритмы и у взрослых, и у детей. Такое состояние называют джетлагом. На то, как быстро организм привыкнет к новому времени, влияют не только направление полета, но и освещение и режим после прибытия. О способах борьбы с ним у несовершеннолетних рассказали «Известия».

Что происходит при джетлаге

У детей он проявляется схожим образом со взрослыми: у них возникают проблемы со сном, появляется раздражительность, пропадает аппетит. Кроме того, ребенок может столкнуться с усталостью и тошнотой.

При этом смену часовых поясов ребенок переносит несколько легче. В издании заявили, что этому способствует более активная выработка мелатонина — гормона, который участвует в регуляции сна и бодрствования.

Кроме того, авторы обратили внимание на то, что поездки в западном направлении даются легче, чем перелеты на Восток. Причина в том, что организму приходится ложиться спать раньше, чем он привык.

Что делать

До поездки рекомендуется постепенно сдвигать время сна и контролировать пребывание в дневное время суток. Но для семей с детьми это подходит не всем, так как ребенку сложно объяснить, почему нужно ложиться раньше или позже.

После прилета родителям нужно делать акцент на дневном свете: утреннее освещение помогает сдвинуть внутренние часы на более раннее время, а вечернее — на более позднее. Приемы пищи следует переводить на местный график, а привычные предсонные ритуалы, такие как купание или чтение книги, можно сохранить в качестве сигнала к засыпанию.

При этом давать детям мелатонин для самостоятельной борьбы с джетлагом не рекомендуется. Неверная дозировка или время приема могут только усугубить ситуацию. В этом случае родители должны обсудить вопрос со специалистом.

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