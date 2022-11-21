Польша стягивает немецкие вооружения к границе с Украиной

Польша разместит на границе с Украиной дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, отметив, что оружие Польше любезно предложила предоставить Германия.

«Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot», — написал Блащак в Twitter.

Он также отметил, что уже в 2023 году Польша получит первые комплексы HIMARS, которые, по его словам, зарекомендовали себя в конфликте на Украине как «эффективные артиллерийские системы».

Подписчики министра напомнили ему предостережение главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Варшава рискует «оказаться под каблуком» Германии через 35 лет после «освобождения» из социалистического блока.

«Могут ли немецкие ракеты на территории Польши быть реализацией плана, против которого предостерег Качиньский?» — задались вопросом пользователи.

О «повышении боевой военной готовности вооруженных сил» премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после инцидента в приграничном селе Пшеводув, куда 15 ноября упала украинская ракета. Глава польского правительства подчеркнул, что особое внимание будет уделяться «мониторингу воздушного пространства».

Ранее политолог Андрей Кошкин в комментарии 5-tv.ru рассказал, приблизит ли упавшая в Польше ракета ВСУ конец украинского кризиса.