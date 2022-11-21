Полная заморозка: приблизит ли упавшая в Польше ракета ВСУ конец украинского кризиса

По словам политолога Андрея Кошкина, в Вашингтоне много говорят об остановке конфликта в Незалежной, но имеют при этом эгоистичные цели.

Вашингтон хочет «заморозить» конфликт на Украине не из-за ложных высказываний Владимира Зеленского о Польше, а чтобы дать украинским войскам «передышку» и переждать сезон холодов. Соответствующее мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучил политолог Андрей Кошкин.

По словам эксперта, недавно в США поднялась волна мненией о том, что конфликт на Украине необходимо завершать. Особенные сомнения у Белого дома вызвал инцидент с падением ракет в Польше, когда Владимир Зеленский ложно обвинил Россию в намеренном ударе по польскому селу Пшеводув.

«На сегодняшний день весьма активно в США аналитики, эксперты, политики стали говорить о том, что скорее всего надо кризис (выраженный в открытом вооруженном столкновении) стараться завершать. И мы почувствовали это, когда была дана оценка провокационному высказыванию Зеленского о том, что ракеты России попали по территории Польши», — объяснил Андрей Кошкин.

Однако, отметил политолог, заявлениям США лучше не верить стопроцентно, так как даже в желании заморозить конфликт Вашингтон преследует особые, не миротворческие цели. Запад прекрасно понимает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вести боевые действия в холодный сезон. И в целом разговоры о приостановлении конфликта создаются только ради того, чтобы накопить новые поставки оружия и дать Киеву передышку.

«Мы увидели желание Вашингтона в какой-то степени заморозить кризис, но не стоит надеяться, что это так. Такая ситуация, что правая рука не знает, что делает левая или наоборот, то есть делают разные вещи. В такой противоречивой ситуации сегодня и происходит желание Запада заморозить конфликт в интересах подготовки ВСУ, оснащение вооружением, дать им передышку, тем более, что к зимней кампании ВСУ не готовы», — поделился мнением Андрей Кошкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша потребовала от Украины не извинений за Волынскую резню, а территорию.