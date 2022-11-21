Восстановленный мемориал «Князь Игорь» открыли у станицы Луганской

У станицы Луганской сегодня открыли восстановленный мемориал «Князь Игорь». По преданию, именно из этих мест князь начал свой поход на половцев. Но, как отметили участники торжественной церемонии, это памятник всем защитникам Отечества.

«Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь Луганской народной республики, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля — историческая часть России, это — русская земля», — подчеркнул первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Мемориал с 2014 года находился на линии соприкосновения и серьезно пострадал из-за обстрелов со стороны ВСУ. Во время реставрации специалисты устранили порядка 300 пробоин от разрывов снарядов.