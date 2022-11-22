Уникальный случай: в Петербурге родились тройняшки-близнецы

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Родители и врачи были совершенно не готовы к такому развитию событий.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Из петербургского роддома выписали Юлию Лебедеву — маму необычных тройняшек. Три девочки абсолютно идентичны, у них одинаковая ДНК и была одна плацента на троих. Такое случается один раз на 200 миллионов беременностей. ((Петербургские врачи с таким столкнулись впервые. Дети родились совсем крошечными, им еще предстоит набрать вес. Но никаких рисков для здоровья нет, и скоро родители смогут забрать их домой.))

«Получается, что близнецы — это всем известный термин, мы вводим новый термин „тройницы“. По сути, они совершенно идентичные», — улыбаясь, рассказал заместитель главного врача родильного дома № 10 Евгений Михайлин.

«К этому нельзя быть готовым, три ребенка — это неожиданность всегда», — рассказала мама новорожденных.

Уникальных девочек назвали Агния, Мирослава и Этна.

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