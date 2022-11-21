Мода или болезнь? Роберт Дауни-младший резко облысел

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Роберт Дауни-младший резко облысел и напугал фанатов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eventpress Golejewski; 5-tv.ru

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Звездного «железного человека» теперь не узнать. Поклонники в шоке.

Роберт Дауни-младший поверг своих многочисленных поклонников в шок.

На церемонии вручения наград от Американской киноакадемии, актер пришел совершенно лысым. И таким «железного человека» мало кто узнал с первого взгляда.

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Мода или болезнь? Роберт Дауни-младший резко облысел

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