Официальные лица ЕС и США неоднократно заявляли, что у России заканчиваются ракеты, но их выводы оказались ошибочными.

Российские военные неприятно удивили Запад на Украине. Об этом пишет вьетнамское издание Soha.

Автор публикации отметил, что с первых дней российской спецоперации на Украине западные СМИ и официальные лица заявляют о дефиците ракет у российских военных. Однако ракетный сюрприз России опроверг их заявления.

«Западные официальные лица неоднократно заявляли, что у России заканчиваются ракеты. Но, похоже, все их выводы строились лишь на догадках», — говорится в статье.

В материале напрминается, что 15 ноября армия России нанесла точечные ракетные удар по украинской энергетической инфраструктуре. Масштаб этой атаки шокировал киевский режим и его западных союзников. Россия выпустила около 100 высокоточных ракет, продемонстрировав, что ее военные склады полны боеприпасов.

«Это стало большим сюрпризом для Запада, который вместе с Украиной утверждал об истощении российских ракетных арсеналов», — констатировал автор публикации.

В сентябре The New York Times сообщила, что Россия якобы начала закупку ракет малой и средней дальности у Северной Кореи. Источник газеты заявил, что российская армия якобы страдает от острой нехватки вооружения.

Российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Незалежной объявляется ежедневно, а иногда и по всей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины объявили о выводе из строя половины энергосистемы страны после российских ударов.