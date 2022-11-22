Об актерстве даже не думал: кем хотел стать Рожков из «Уральских пельменей»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Звезда «Уральских пельменей» Рожков в детстве мечтал стать таксистом

Об актерстве даже не думал: кем хотел стать Рожков из «Уральских пельменей»

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Юморист вырос в обычной советской семье. И пока остальные мальчики мечтали быть космонавтами, учителями, докторами или милиционерами, то Рожков грезил редкой профессией.

Звезда «Уральских пельменей» Рожков признался, кем он мечтал стать в детстве. Он родился в простой советской семье, где родители не имели никакого отношения к искусству, однако и грезы сына рядом с их профессиями не стояли. Оказалось, юморист мечтал работать таксистом. На его выбор повлиял сосед, который все время крутил баранку.

«У меня был сосед таксист, и он всегда был при деньгах, всегда навеселе, а еще машина во дворе стояла. Мне казалось, что это очень интересная работа. Все время за рулем, общаешься с людьми», — рассказал Рожков в личном Telegram-канале.

Кроме того, соседа он сравнивал с папой. Отец, по слова Рожкова, десять лет стоял в очереди за автомобилем. А если бы стал таксистом, то ему бы он достался раньше.

Но все-таки мечта знаменитости не осуществилась. После поступления на механико-машиностроительный факультет местного политеха он стал участником команды под названием «Уральские пельмени». А спустя время, уже в качестве капитана команды он отправился с коллективом в Москву на КВН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ляпах на шоу «Уральские пельмени».

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