«Это чушь собачья»: Олег Газманов раскритиковал летающую машину Маска

Певец Газманов: летающую машину Илона Маска Tesla Roadster легко сбить дроном

Миллиардер-изобретатель Илон Маск скорее прорекламировал себя, чем выпустил полезную машину. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал народный артист России Олег Газманов. Речь идет о втором поколении Tesla Roadster, которое компания показала в октябре на испытательном полигоне компании SpaceX в Техасе.

Упомянутый автомобиль оснащен системой холодного газа: десять сопел и баллоны со сжатым воздухом под сверхвысоким давлением позволяют ему подпрыгивать, переворачиваться в воздухе и перелетать препятствия. Серийное производство планируется начать в 2028 году. Но Газманов становиться в очередь не планирует.

«Это чушь собачья, я считаю. Это просто реклама. Ну просто вот реклама. Залезла машина туда и слезла, наверх — вниз. Ну вот куда она? К чему? Нет. Я считаю, что я хотел бы, конечно, летающую машину, но не такую», — заявил певец на концерте «Ээхх, разгуляй!».

Он отметил, что такой транспорт может быть опасен. Во-первых, его легко сбить в воздухе беспилотником. Во-вторых, напомнил артист, даже на земле машины не всегда могут разъехаться в пробках, а в небе, если летающих автомобилей станет много, ситуация только усложнится.

«Представляешь, когда много машин будет летать над городом, жужжать там. В общем, короткими перебежками-перебежками из подъезда в подъезд двигаться. Нет, такую я машину не хочу. Но Маск, конечно, молодец», — заключил Газманов.

Даже президент США Дональд Трамп, хоть и поздравил Илона Маска с презентацией изобретения, не заявил о желании покататься. По собственным словам, глава Белого дома пока не решил, станет ли пользоваться новым автомобилем Tesla, но он определенно впечатлен его возможностями.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь назвал Илона Маска гениальным человеком. Свое заявление он сделал на полях саммита «Россия — Африка» в Москве, где обсуждали, в том числе, отечественный аналог низкоорбитальной группировки Starlink под названием «Рассвет». Российский лидер отметил, что у Маска на орбите более пяти тысяч аппаратов Starlink, а у России это первые шаги. При этом страна гордится, что начала создавать их самостоятельно.

Путин сообщил, что Москва в тесном контакте с американскими партнерами, включая Маска, поскольку на орбитах важно не мешать друг другу. Первый шаг — качество — уже сделан, теперь его нужно перевести в количество.

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