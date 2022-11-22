Самое полезное занятие — мечтать: китайский совет дня на вторник, 22 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 21

Фантазия помогает построить тропинку к своим целям.

Самое полезное занятие — мечтать: китайский совет дня на вторник, 22 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 22 ноября?

Во вторник надо от души поработать. Энергии дня принесут основательность, хозяйственность и стратегическое видение даже там, у кого этих качеств отродясь не было. Воспользуйтесь шансом и начните во вторник строить фундамент своего будущего благополучия.

Совет дня: занимайтесь во вторник только «долгими» проектами, оставьте на потом краткосрочную рутину. Хорошо бы устроить в этот день «час стратегического планирования жизни». Выберите время, найдите спокойное место и поразмышляйте о том, где и в каком качестве вы хотели бы оказаться через 10 лет. Здесь важно — представить все максимально подробно.

Предостережение дня: не начинайте во вторник ремонт и серьезный курс лечения. Есть немалая вероятность, что эти процессы затянутся надолго.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.74
0.37 62.12
-0.33
Самое полезное занятие — мечтать: китайский совет дня на вторник, 22 нояб...

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