«Надо пахать»: 22-летний певец Ramil' заявил, что готов создать семью и стать отцом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Певец Ramil' сообщил о желании создать семью, когда заработает достаточно денег

«Надо пахать»: 22-летний певец Ramil' заявил, что готов создать семью и стать отцом

Фото: Instagram* / ramilka_alimka

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Молодой артист признался, был сильно влюблен дважды. Самые его серьезные отношения продлились три года и закончились, по словам артиста, предательством.

Исполнитель хита «Сияй» певец Ramil' рассказал, когда он хотел бы жениться и обзавестись детьми. По словам 22-летнего артиста, морально он уже готов, а финансово пока не очень. Поэтому сейчас он все силы бросил на работу.

«Безусловно, я хочу семью, детей, жену. Я так воспитан, что семья — это самое главное. Но сейчас много времени приходится тратить на работу. Хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, а для этого надо еще попахать», — признался знаменитость в беседе с KP.RU.

Вместе с тем он рассказал, что, несмотря на столь юный возраст, у него уже были серьезные отношения. С девушкой он встречался три года, безумно ее любил, а потом между влюбленными случился грандиозный скандал. После ссоры девушка ушла к другому.

«Я уже отпустил, простил и поэтому не хочу мусолить эту тему. Эта ситуация и мои чувства остались в прошлом», — сказал он.

По словам артиста, его может заинтересовать искренняя и настоящая девушка, которая не притворяется и не играет. При этом легка на подъем, способна чудить и с ней будет о чем поговорить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская снова состоит в отношениях после пяти неудачных браков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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