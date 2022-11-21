«Да, я в отношениях»: Лолита Милявская сообщила о новом мужчине в ее жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Лолита Милявская подтвердила новый роман

«Да, я в отношениях»: Лолита Милявская сообщила о новом мужчине в ее жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка была замужем пять раз. Теперь, по ее словам, она встретила достойного мужчину, который нежен с ней, как с ребенком.

Певица Лолита Милявская больше не одинока! Артистка, которая пять раз выходила замуж, теперь встретила достойного кавалера. Призналась об этом знаменитость в беседе с dni.ru.

После развода в 2020 году Милявская долго увиливала от вопросов на тему отношений. Но теперь, кажется, больше не намерена скрывать от публики радость. Сначала Милявская стала делиться с поклонниками эмоциями от проведенных рядом с любимым дней.

«Это уже третий день обращения со мной, как с новорожденной. Как приятно! Теперь, наконец, прильну к любимому плечу и засну, как убитая», — писала она в социальных сетях.

А после открыто призналась — у нее есть отношения.

«Да, я в отношениях», — кратко ответила Милявская на вопрос журналистов о переменах в личной жизни.

Кто тот самый мужчина и как он выглядит, неизвестно. Но многочисленные фанаты надеются, что совсем скоро артистка познакомит публику с любимым.

Впервые артистка вышла замуж еще во время учебы за однокурсника Александра Беляева. Второй брак, по признанию певицы, с Виталием Милявским был фиктивным. Третьим избранником стал Александр Цекало. Их семейные отношения продлились 12 лет. Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин, пятым — фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Кроме того, артистка в 1998 году родила дочку Еву, которой сейчас 22 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему выступление Лолиты закончилось вызовом ОМОН.

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