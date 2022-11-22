На Камчатке ожидают извержения вулканов Шивелуч и Ключевская сопка

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Сейсмологи крайне внимательно отслеживают активность двух потенциально опасных вулканов региона.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Камчатки ощутили подземные толчки. За час зафиксировали два землетрясения магнитудой до шести. Очаги обнаружены примерно в 80 километрах от Усть-Камчатска. Разрушений и пострадавших нет.

Но ученые сейчас внимательно следят за двумя проснувшимися вулканами. Их активность нарастает. На Ключевской Сопке происходят выбросы раскаленной магмы до десяти взрывов в час. В ближайшее время ожидаются лавовые потоки.

Еще большее беспокойство вызывает Шивелуч. Его извержение может оказаться очень мощным. Вулкан уже выбросил столб пепла на пять километров в высоту.

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