Пожар на заводе в Китае унес жизни нескольких десятков человек

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Жуткие кадры публикуют пользователи соцсетей: на них — стена пламени и огромные клубы черного дыма.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Страшный пожар унес жизни 36 рабочих в Китае. На востоке страны полыхал завод электроники.

Возгорание было такой силы, что справиться с ним сумели только спустя четыре часа. В результате ЧП еще два человека числятся пропавшими без вести, и еще двое находятся в больнице с ожогами. На месте работают следователи, выясняют причины пожара.

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