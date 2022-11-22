The Guardian: Британия с треском провалила обязательства перед Украиной

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 44

Беженцы оказались предоставлены сами себе в решении своих проблем.

The Guardian: Британия с треском провалила обязательства перед Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hormann

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Власти Британии с треском провалили гуманитарные обязательства перед украинскими беженцами. Такое мнение накануне озвучил журналист издания The Guardian Кир Джайлз.

В материале отмечается, что программа «Дома для Украины» сейчас на грани закрытия, и без вмешательства вышестоящих властей для беженцев все может закончиться плачевно.

«Самая большая проблема этой схемы заключается в том, что она была составлена с шестимесячным сроком. <…> Это означает, что семьи, по истечению отведенного периода, оказываются на краю пропасти, и существенная поддержка может внезапно прекратиться, без каких-либо альтернатив», — отметил журналист.

Он уточнил, что договоренности по предоставлению жилья еще в октябре закончились для трети семей из Украины. Теперь они вынуждены подыскивать крышу над головой самостоятельно.

«Когда размещение закончилось, местные и центральные правительственные чиновники сказали многим беженцам, что они должны искать новое жилье на местном рынке частного жилья, прекрасно понимая, что агентства по сдаче в аренду требуют безопасности и кредитных историй, которые люди, которые живут в стране всего шесть месяцев, не смогут предоставить», — говорит обозреватель.

Этот подход, по мнению обозревателя, не является универсальным, и некоторые местные власти это признают и пытаются решать проблему. К примеру, Совет графства Уилтшира обещает внести депозит на аренду за первый месяц, если беженцы смогут найти подходящее жилье. В свою очередь Бристольский городской совет дает платежные гарантии арендодателям, которые предлагают дома украинцам. Также жилищные вопросы беженцам помогают решать волонтеры, представители церковных общин и другие добровольцы.

«Но другие власти не предоставили никакой этой помощи, что привело к неизбежным вопросам о том, что именно они сделали с финансированием, полученным от центрального правительства для поддержки украинцев в своем регионе», — подчеркнул журналист.

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