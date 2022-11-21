Знак? Зачем Британия дарит ВСУ зажигалки с приветствием националистов

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Британия подарит ВСУ зажигалки с приветствием националистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Иностранные «партнеры» Незалежной уже не знают как изловчиться, чтобы только не давать реальную помощь: длить конфликт уже нет смысла — страдает весь мир.

Оружие, которое Лондон поставляет Киеву, может оказаться в руках бандитов и террористов внутри самой Великобритании. Опасениями поделился глава национального агентства по борьбе с преступностью. Он отметил, что в любом крупном конфликте, для которого поставляется много оружия, есть риск ответного удара.

Между тем, ассортимент военной помощи стран Запада Киеву пополнился необычным аксессуаром. В Британии решили, что в условиях приближающейся зимы солдатам ВСУ будут жизненно необходимы… зажигалки. Их получат украинские военнослужащие в память о подготовке, которую прошли в военных лагерях Туманного Альбиона. На зажигалках выгравировано известное нацистское приветствие и элементы герба Незалежной.

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