Праздничный стоп: скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%

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В России скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Почему застройщики идут на рекордные уступки? Будут ли акции в новом году?

Новостройки в России могут подешеветь примерно на треть к концу года. Как выяснили «Известия», застройщики сейчас предлагают рекордные скидки, опасаясь падения спроса. К этому может привести запрет кредитов с почти нулевой ставкой и окончание программы льготной ипотеки. В Минфине уже объявили о том, что продлевать ее в новом году не планируют.

Правда, такие новости наоборот — только подстегнули спрос, и за последнюю неделю аналитики отмечают стремительный рост интереса к новостройкам в Москве.

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