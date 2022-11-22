«Плывите по жизни»: певица Севиль дала мудрый совет российским женщинам

По словам артистки, к любому испытанию судьбы нужно относиться с радостью.

Певица Севиль (новая солистка Artik & Asti) рассказала, в чем заключается женское счастье. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она рассказала, как справляться с испытаниями судьбы и оставаться счастливыми.

По словам Севиль, в любой ситуации необходимо брать контроль в свои руки. Но даже в самые трудные времена нужно быть радостной, оставаться женщиной и просто плыть по течению, а не бороться ним. Кроме того, артистка посоветовала читательницам 5-tv.ru почаще поддерживать себя и хвалить за успехи.

«Будьте счастливыми здесь и сейчас. Это такая позиция взрослого человека — взять все в свои руки. И неважно, при каких обстоятельствах, что бы с вами ни случалось, всегда оставайтесь женщиной. Всегда будьте такой плывущей по жизни, радостной, счастливой. И умейте себя поддержать и хвалить. Наслаждайтесь этой жизнью — живите здесь и сейчас», — с улыбкой обратилась к прекрасному полу Севиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Севиль пережила расставание.