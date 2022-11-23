Врач рассказал, чем опасно удаление миндалин

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 888

Врач Авербух: после удаления миндалин могут возникнуть осложнения

Фото, видео: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013; 5-tv.ru

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Во время операции, чтобы все прошло хорошо, надо, чтобы присутствовали грамотные специалисты: анестезиолог и хирург.

Чем опасна операция по удалению миндалин (тонзиллэктомия), в беседе с 5-tv.ru рассказал заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России Владимир Авербух. По его словам, при любой операции есть риски.

Он подчеркнул, что главное во время операции не допустить попадание крови в нижние дыхательные пути, поэтому вставляется инкубационная трубка. При этом должны работать грамотные специалисты: анестезиолог и хирург.

«Осложнения бывают разные. Осложнение может быть — это когда, например, кровь попадает в дыхательные пути и развивается дыхательная недостаточность, легкие могут не справиться. Но это крайне редкая история, она абсолютно спокойно контролируется интероперационно», — объяснил врач.

Он добавил, что при правильном изолировании дыхательных путей этого произойти не должно. Также в ходе операции могут возникнуть острые сердечно-сосудистые ситуации, возникнуть дыхательная недостаточность и тромбоэмболия. Кроме того, возможно послеоперационное кровотечение, но это уже «казуистика и халатность».

Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказал, для кого опасен «свиной грипп».

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