Простой тест без трубки и боли: как проверить желудок на хеликобактер без гастроскопии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Исследование занимает около 35 минут и не требует вмешательства в организм.

Как проверить хеликобактер пилори без гастроскопии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Хеликобактер можно выявить с помощью дыхательного теста

Проверить наличие бактерии Helicobacter pylori можно без гастроскопии. Для этого используют неинвазивные методы диагностики, однако в некоторых случаях обследование желудка с помощью ЭГДС остается необходимым. Об этом в беседе с «Доктор Питер» рассказала гастроэнтеролог Анастасия Белякова.

По словам специалиста, гастроскопия нужна людям, у которых есть жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно ночные или голодные боли, сниженный уровень ферритина, железа или витамина В12. Также ЭГДС рекомендуют тем, у кого среди близких родственников были случаи рака желудка.

Дыхательный тест на хеликобактер

Для людей без тревожных симптомов одним из вариантов диагностики является 13С-уреазный дыхательный тест. Его считают одним из наиболее точных методов выявления инфекции. Исследование подходит как для первичного обнаружения бактерии, так и для проверки результата лечения.

Тест проходит без вмешательства в организм. Его проводят натощак после 8–12 часов без еды. Перед процедурой также рекомендуется не пить и не курить минимум час.

Во время исследования пациент сначала делает выдох в специальный пакет, затем выпивает раствор с мочевиной и через определенные промежутки времени повторяет процедуру. Если в желудке присутствует Helicobacter pylori, бактерия расщепляет мочевину, а продукты реакции попадают в кровь и затем выводятся через легкие.

По содержанию углекислого газа в выдохе специалисты определяют наличие или отсутствие инфекции. Само исследование обычно занимает не более 35 минут.

Почему результат может быть неточным

На точность теста могут повлиять некоторые препараты и особенности подготовки. По словам гастроэнтеролога, ложноположительный результат возможен при сниженной кислотности желудка, когда другие микроорганизмы также проявляют уреазную активность.

Ложноотрицательный результат чаще связан с тем, что перед обследованием не были отменены препараты, которые могут подавлять активность бактерии. К ним относятся ингибиторы протонной помпы, антибиотики и препараты висмута.

Что означает результат анализа

В бланке исследования обычно указывается показатель изменения содержания изотопа С13 в выдыхаемом воздухе после приема раствора с мочевиной.

Если результат положительный, наличие Helicobacter pylori рекомендуется обсудить с врачом, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.

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