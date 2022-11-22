Педиатр опроверг самые распространенные мифы об уходе за здоровьем детей

По словам эксперта, для ребенка очень важно наблюдаться у врача в течение первого месяца жизни, чтобы вовремя предупредить возможные риски.

Педиатры часто встречаются с мифом, что во время ОРВИ нельзя гулять. Однако это не так. Об этом рассказал педиатр Европейского медицинского центра Никита Волков.

«Есть мнение о том, что во время ОРВИ нельзя гулять. Это не так. Свежий воздух, наоборот, ускоряет выздоровление и восстановление дыхательных путей», — рассказал эксперт в беседе с Газетой.ру.

Он добавил, что гулять на улице можно, если температуры уже нет. Кроме того, надо регулярно проветривать помещение.

Следующий миф связан с тем, что вакцина против кори, краснухи и паротита вызывает развитие аутизма. Сейчас есть много исследований, которые опровергают эту информацию, но многие родители все равно боятся.

Также Волков напомнил «любимый миф» — не мочить Манту. При постановки реакции производится внутрикожное введение препараты, поэтому вода, которая попадает на кожу, повлиять на результат не может. Он предположил, что такое заблуждение возникло из-за пробы Пирке, которая проводилась до реакции Манту. Ее действительно мочить не советовали.

Педиатр указал, что для ребенка очень важно наблюдаться у врача в течение первого месяца жизни. По словам врача, это нужно для того, чтобы вовремя заметить и предупредить возможные риски. Эксперт отметил, что самая частая проблема, с которой обращаются к нему — это респираторные вирусные инфекции и желудочно-кишечного тракта. заболевания зачастую проходят тяжелее, потому что иммунная система ребенка впервые сталкивается с возбудителями этих болезней, а ее защитные функции не подготовлены и не отлажены полностью.

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