Педиатр опроверг самые распространенные мифы об уходе за здоровьем детей

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 21

Педиатр Волков опроверг самые распространенные мифы об уходе за здоровьем детей

Педиатр опроверг самые распространенные мифы об уходе за здоровьем детей

Фото: www.globallookpress.com / Leon Kuegeler

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам эксперта, для ребенка очень важно наблюдаться у врача в течение первого месяца жизни, чтобы вовремя предупредить возможные риски.

Педиатры часто встречаются с мифом, что во время ОРВИ нельзя гулять. Однако это не так. Об этом рассказал педиатр Европейского медицинского центра Никита Волков.

«Есть мнение о том, что во время ОРВИ нельзя гулять. Это не так. Свежий воздух, наоборот, ускоряет выздоровление и восстановление дыхательных путей», — рассказал эксперт в беседе с Газетой.ру.

Он добавил, что гулять на улице можно, если температуры уже нет. Кроме того, надо регулярно проветривать помещение.

Следующий миф связан с тем, что вакцина против кори, краснухи и паротита вызывает развитие аутизма. Сейчас есть много исследований, которые опровергают эту информацию, но многие родители все равно боятся.

Также Волков напомнил «любимый миф» — не мочить Манту. При постановки реакции производится внутрикожное введение препараты, поэтому вода, которая попадает на кожу, повлиять на результат не может. Он предположил, что такое заблуждение возникло из-за пробы Пирке, которая проводилась до реакции Манту. Ее действительно мочить не советовали.

Педиатр указал, что для ребенка очень важно наблюдаться у врача в течение первого месяца жизни. По словам врача, это нужно для того, чтобы вовремя заметить и предупредить возможные риски. Эксперт отметил, что самая частая проблема, с которой обращаются к нему — это респираторные вирусные инфекции и желудочно-кишечного тракта. заболевания зачастую проходят тяжелее, потому что иммунная система ребенка впервые сталкивается с возбудителями этих болезней, а ее защитные функции не подготовлены и не отлажены полностью.

Как ранее писал 5-tv.ru, педиатр Мария Мамедова рассказала, почему ребенку опасно спать с открытым ртом.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.74
0.37 62.12
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска
14:01
«Думаете, война нужна?» — глава Польши передал речь Зеленского о ракетах
13:49
Кого ждем? Светлана Пермякова ответила на вопрос о своей второй беременности
13:46
Появилась информация об увольнении коммерческого директора Собчак
13:42
Песков подтвердил встречу Путина с матерями российских военных
13:34
Гендиректор МХАТ назвал выход Бузовой на сцену грандиозной ошибкой: «Зачем это ставить?!»

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика