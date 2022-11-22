Аналогов не существует: каковы задачи ледокола «Якутия» и его «близнецов»

Атомный гигант наконец спустили на воду. Чем он отличается от всех других судов и каковы перспективы?

В Петербурге сегодня спустили на воду атомный гигант — ледокол «Якутия». И на таком же судне — «Урал» — подняли российский флаг. Таким мощным ледокольным флотом сейчас в мире обладает только Россия. Корабли уже ждут в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях. Развитие северных регионов в значительной степени обеспечит будущее страны — в этом уверен президент. Сегодня Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет подробности.

За торжественным спуском на воду ледокола нового поколения «Якутия» наблюдают десятки рабочих Балтийского завода и президент России по видеосвязи. Важный морской ритуал. Разрезают ленточку и разбивают бутылку шампанского о нос судна.

И вот, пожалуй, самый волнительный момент. Рабочие срезают стальные балки.

«Спуск разрешаю, приступайте!» — сказал Путин.

Ледокол уже ничего не удерживает. Без преувеличения, плавучий гигант отправляется в свою первую прогулку к соседнему причалу.

Размеры «Якутии» поражают. Длина атомохода как два футбольных поля — 173 метра, ширина 34 метра, а высота одного лишь борта — 15 метров.

А после надстройки капитанской рубки и комфортабельных кают для экипажа «Якутия» будет как 25-этажный дом.

В 2024 году ледокол отправится покорять воды Арктики. Первым в порт приписки Мурманск уже завтра отправится его брат близнец — «Урал». Сегодня над палубой поднимают российский флаг.

«Прошу вашего разрешения поднять государственный флаг РФ на новом атомоходе «Урал», — сказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

«Разрешаю», — ответил Путин.

«Якутия» и «Урал» — уникальный проект

«Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров — всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных, уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов. Оба ледокола были заложены в рамках большого, как я уже сказал, серийного проекта и являются частью нашей масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России, как великой арктической державы», — сказал Путин.

«Якутия» и «Урал» — ледоколы уникального проекта 22220, построенные по заказу Росатома. Аналогов в мире нет. К слову, наша страна — единственная, кто обладает своим атомным флотом. Возможности у судов огромные. Ледоколы способны проламывать арктические льды толщиной три метра и прокладывать путь малым судам.

«Мы постоянно наращиваем компетенции, и они необходимы для того, чтобы обеспечить строительство нашего лидера — ледокола „Россия“ 120-меговатного, которой сегодня строится на стапелях „Звезды“ в Приморском крае», — сообщил зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

Внутри два мощных атомных реактора. Только представьте: плавучие гиганты могут работать в автономном режиме до 7 лет, в таком случае нужно будет лишь подвозить провизию и менять экипаж.

Арктические воды уже покоряют близнецы «Якутии» и «Урала» — «Сибирь» и «Арктика». Последний впервые в истории навигации этой зимой провел с запада на восток малые суда, хотя проводки завершают в ноябре.

«Мы приняли с вами своевременные решения по строительству нового ледокольного флота взамен выходящим из своей эксплуатации судам. Ритмичное финансирование, восстановление и развитие компетенций и научных инженерных компетенций в сфере специального судостроения и атомной энергетики не только позволяют нам подтвердить высокие технологический статус России, позволяют загрузить действующие и создавать новые производственные судостроительные мощности», — сказал Путин.

Главная задача уникальных судов — сделать Северный Морской путь самой важной стратегической артерией между Европой и Азией. Тем более это альтернатива Суэцкому каналу. Всего 20 дней против 40. Нет никаких очередей. А еще максимально безопасно.

«Развития этого важнейшего транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, в том числе в Юго-Восточной Азии. Кстати говоря, мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией», — сказал президент.

Северным морским путем уже заинтересованы зарубежные перевозчики. Только в прошлом году объем поставок по арктическому маршруту составил 34 миллиона тонн грузов. В этом году ожидается такой же показатель.

«По нашим оценкам, к 35-му году перевозки на Северном морском пути превысят 200 млн тонн, общий макроэкономический эффект превысит 33 триллиона рублей. И ожидаем соответствующие налоговые поступления свыше 13 триллионов рублей», — сказал гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Сейчас на Балтийском заводе возводят пятый ледокол проекта 22220 «Чукотка». Его введут в строй в 2026 году. Появление еще одного современного атомохода только укрепит лидерство России в Арктике.