Обнародованы кадры еще одного возможного расстрела российских военнопленных

В сети появилось новое видео возможного расстрела пленных российских солдат. На кадрах неизвестные хладнокровно расправляются с лежащими на земле безоружными бойцами. Одному из них — еще живому — убийцы стреляют в голову.

Подлинность этого ролика не установлена, официальных комментариев пока тоже не поступало.