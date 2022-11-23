Недетский «форсаж»: ребенок угнал микроавтобус в Анапе

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В Анапе маленький мальчик угнал микроавтобус

Фото, видео: 5-tv.ru

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Остается неизвестным, как несовершеннолетний смог угнать машину и скрыться от родителей.

Остросюжетная погоня разыгралась этим вечером в Анапе. Велосипедист заметил на улице странно виляющий микроавтобус и попытался его догнать, снимая все на телефон.

Со стороны могло показаться, что водитель сильно пьян. Он крайне неуверенно вел автомобиль, тараня по пути припаркованные машины. Каково же было удивление преследователя, когда за рулем он увидел мальчика, на вид лет семи-восьми. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась погоня, если бы выезд из двора не оказался заблокирован другой машиной.

Малолетний угонщик уже задержан. Теперь полиция разбирается, откуда у него ключи от машины и где его родители?!

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Недетский «форсаж»: ребенок угнал микроавтобус в Анапе

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