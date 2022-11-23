США и их союзники сообщили о готовности ввести потолок цен на российскую нефть

Ограничения являются очень гибкими, но европейские и американские политики рассматривают возможность постепенно ужесточать верхний порог цен.

Страны ЕС, а затем и Минфин США сообщили об окончательном решении относительно порога цен на российскую нефть.

В США планируют ограничить предоставление американскими лицами услуг по сделкам с топливом из РФ с 5 декабря. При этом, в опубликованном документе есть ряд послаблений, которые существенно смягчают вводимые ограничения.

Так, например, никакого потолка цен не будет введено в отношении нефти, существенно переработанной за пределами РФ», закупаемой ниже предельной стоимости, а также той нефти, которая поставляется в Болгарию, Хорватию и других не имеющих выхода к морю стран ЕС.

Ранее и Еврокомиссия определилась с потолком цен на газ. Распространенное прессой сообщение гласило, что ограничения составят три тысячи долларов за тысячу кубометров, и то только в случае достижения подобной стоимости на рынке. Этот потолок кажется практически недостижимым, ведь такой цены топливо достигало только в тот период, когда Европа судорожно закупалась нефтью и газом в августе 2022-го.

В диалоге с EADaily заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач усомнился в эффективности подобных мер. Он напомнил, что указанные ЕС условия ограничения сложнореализуемы на рынке, а сама схема выглядит как попытка просто выполнить обещания.

«Отказаться от этой меры они не могли по идеологическим мотивам, а реально ограничивать цены — по соображениям энергетической безопасности», — отметил специалист.

С замдиректора ФНЭБ согласился и независимый промышленный эксперт Максим Худалов.

«Таким образом, ограничение не ущемляет интересов поставщиков, поэтому риск отказа последних от поставок газа в ЕС минимален», — объяснил эксперт.

Стоит добавить, что в настоящий момент цена поставок на месяц вперед составила 1250 долларов за тысячу кубометров нефти.

Ранее 5-tv.ru объяснял, что будет после введения потолка цен на нефть из России.