Вулканические бомбы чуть не убили туристов на Камчатке

На Камчатке туристы едва не погибли, пытаясь снять извержение вулкана. Путешественники максимально близко подошли к кратеру Ключевской сопки, которая с каждым днем все активнее выбрасывает раскаленную лаву. Людям пришлось уворачиваться от вулканических бомб — это крупные лавовые сгустки, которые подлетают на 200-300 метров.

Спасатели настоятельно просят не рисковать жизнью — даже ради таких кадров. В любой момент может начаться мощное извержение. И ближе, чем на 20 километров, подходить к вулкану смертельно опасно.