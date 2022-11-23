При мощном взрыве в Иерусалиме пострадали 18 человек

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ЧП произошло возле автобусной станции и перекрестка Рамон. Несколько людей находятся в критическом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jinipix; 5-tv.ru

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Срочные новости приходят из Иерусалима. Взрыв прогремел на автобусной остановке в центре города. Изначально сообщалось, что пострадали по меньшей мере семь человек, некоторые находятся в критическом состоянии. По обновленной информации, количество потерпевших возросло уже до 18.

В армии Израиля сообщили, что сработало взрывное устройство. Предположительно, оно было в сумке, которую оставили на остановке. Чуть позже в другой части Иерусалима прогремел еще один взрыв. Но как выяснилось, это военные уничтожили подозрительную коробку.

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