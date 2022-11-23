Вертолет с синоптиком на борту рухнул во время репортажа о погоде в США
Пилот и ведущий программы погибли при ЧП. Шансов на спасение практически не было.
Фото, видео: www.globallookpress.com / HOCH ZWEI; 5-tv.ru
В американском штате Северная Каролина разбился вертолет местной телекомпании. На борту были пилот и синоптик, который вел репортаж о погоде. Оба погибли.
Из-за катастрофы оказалась перекрыта трасса — вертолет рухнул прямо у дороги. И только чудом на земле никто не пострадал.
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