Вертолет с синоптиком на борту рухнул во время репортажа о погоде в США

В американском штате Северная Каролина разбился вертолет местной телекомпании. На борту были пилот и синоптик, который вел репортаж о погоде. Оба погибли.

Из-за катастрофы оказалась перекрыта трасса — вертолет рухнул прямо у дороги. И только чудом на земле никто не пострадал.