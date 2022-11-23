В РФ начнется эксперимент по онлайн-продаже спиртного

Отечественное вино можно будет купить онлайн. Через год в России начнется эксперимент по дистанционной продаже алкоголя. Как выяснили «Известия», услуга будет доступна только жителям Москвы и Подмосковья. Они смогут оформить заказ на сайте «Почты России». Правда, доставку трудно назвать оперативной — спиртное привезут не раньше, чем через сутки.

Авторы эксперимента в Минфине считают, что он позволит поддержать российское виноделие. А вот в Минздраве от идеи не в восторге. Например, опасаются, что онлайн-покупками вина могут воспользоваться несовершеннолетние.