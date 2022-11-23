«Уже в пятом классе»: Светлана Пермякова показала подросшую дочку

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Актриса Светлана Пермякова опубликовала свежее фото десятилетней дочери

«Уже в пятом классе»: Светлана Пермякова показала подросшую дочку

Фото: Instagram* / s_permyakova

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость гордится успехами любимой и единственной наследницы.

Актриса Светлана Пермякова опубликовала фото своей десятилетней дочери Варвары. На снимке маленькая наследница позирует в симпатичной розовой куртке и темно-фиолетовом бомбере. Звезда показала фотографию для любопытного поклонника, который поинтересовался о жизни 50-летней мамы после окончания сериала «Интерны», а заодно спросил про ребенка.

«Интерны закончились давно! За это время многое изменилось! Варвара уже в пятом классе, а когда-то играла младенцем сына Быкова помните?» — написала Пермякова.

Действительно, уже с ранних лет малышка Варя попробовала роль актрисы. Она приняла участие в съемках вместе с мамой. Тогда артистка снималась в проекте с коллегой по цеху Иваном Охлобыстином. У его персонажа, по сюжету, появился сын, которого и сыграла маленькая дочь Светланы Юрьевны.

Десятилетняя дочь Светланы Пермяковой Варвара учится в пятом классе; Фото; Instagram* / s_permyakova

К слову, недавно 5-tv.ru поинтересовался у Пермяковой о рождении второго ребенка — не собирается ли актриса последовать примеру телеведущей Ольги Орловой, которая в свои 45 лет ждет ребенка. Однако звезда отказалась становиться мамой во второй раз.

«На дочке пока остановимся», — объяснила она.

Несмотря на это, артистка активно интересуется противоположным полом. Ранее 5-tv.ru сообщал, перед какими мужчинами не может устоять Пермякова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
Взять вверх: в Россию может вернуться «лифтнадзор»
12:49
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе поздравила мужа с годовщиной знакомства
12:41
«Манчестер Юнайтед» избавился от Роналду после скандальных заявлений
12:36
«Уже в пятом классе»: Светлана Пермякова показала подросшую дочку
12:29
Экономист о потолке цен на нефть РФ со стороны США: «Они не заинтересованы»
12:22
Четырехлетняя девочка ушла из дома и насмерть замерзла в Бурятии

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика