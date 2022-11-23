«Уже в пятом классе»: Светлана Пермякова показала подросшую дочку

Знаменитость гордится успехами любимой и единственной наследницы.

Актриса Светлана Пермякова опубликовала фото своей десятилетней дочери Варвары. На снимке маленькая наследница позирует в симпатичной розовой куртке и темно-фиолетовом бомбере. Звезда показала фотографию для любопытного поклонника, который поинтересовался о жизни 50-летней мамы после окончания сериала «Интерны», а заодно спросил про ребенка.

«Интерны закончились давно! За это время многое изменилось! Варвара уже в пятом классе, а когда-то играла младенцем сына Быкова помните?» — написала Пермякова.

Действительно, уже с ранних лет малышка Варя попробовала роль актрисы. Она приняла участие в съемках вместе с мамой. Тогда артистка снималась в проекте с коллегой по цеху Иваном Охлобыстином. У его персонажа, по сюжету, появился сын, которого и сыграла маленькая дочь Светланы Юрьевны.

Десятилетняя дочь Светланы Пермяковой Варвара учится в пятом классе; Фото; Instagram* / s_permyakova

К слову, недавно 5-tv.ru поинтересовался у Пермяковой о рождении второго ребенка — не собирается ли актриса последовать примеру телеведущей Ольги Орловой, которая в свои 45 лет ждет ребенка. Однако звезда отказалась становиться мамой во второй раз.

«На дочке пока остановимся», — объяснила она.

Несмотря на это, артистка активно интересуется противоположным полом. Ранее 5-tv.ru сообщал, перед какими мужчинами не может устоять Пермякова.

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