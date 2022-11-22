Пермякова призналась, перед какими мужчинами не может устоять

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 61

Актриса Светлана Пермякова: «Мне очень нравятся мужчины с хорошей попкой»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Любовь с первого взгляда не всегда обусловлена знаком свыше. Иногда ваше внимание может привлечь одна маленькая деталь.

Актриса Светлана Пермякова считает честных женщин очень привлекательными для мужчин. Об этом она заявила на премьере романтической комедии «Умная Маша». По ее словам, некоторые представители мужского пола боятся могучих красавиц. Однако это не значит, что они им не нравятся.

«Это всегда было в цене. Просто многие мужчины не дотягивают до уровня умных женщин. В силу своей неопытности или в силу своей неграмотности, пугливости. А то, что умная женщина всегда была ценным товаром — это да», — заявила артистка в беседе с 5-tv.ru.

При этом звезда «Интернов» уверена, что в первую очередь парни обращают внимание на внешность девушки. Однако так происходит не всегда. У каждой красавицы есть некая «магия», которая влюбляет себя. По мнению Пермяковой, далеко не все влюбленные могут объяснить, чем их привлекает партнер.

Также актриса решила поделиться, чем именно ее влечет противоположный пол. Знаменитость отметила, что не может устоять перед мужчинами с сексуальной пятой точкой.

«Мне очень нравится мужчины с хорошей попкой», — со смехом заявила артистка.

А вот певица Лариса Долина могла бы поспорить с Пермяковой. Ранее она заявляла, что мужской пол избегает сильных женщин. Однако психолог, психоаналитик Ирена Сирма нашла решение. 5-tv.ru сообщал, какой тип мужчины необходим сильной Ларисе Долиной.

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