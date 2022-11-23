ТОП-4 способа, как избавиться от царапин и потертостей на очках

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 54

Эксперты: от царапин на очках можно избавиться с помощью зубной пасты

ТОП-4 способа, как избавиться от царапин и потертостей на очках

Фото: www.globallookpress.com / Ferrari

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Что делать, если аксессуар испорчен? Можно ли быстро решить проблему?

Люди, которые регулярно носят очки, сталкиваются с царапинами и потертостями на них. Есть несколько простых способов, как избавиться от данной проблемы.

Детское масло

Царапины со стекла нельзя удалить полностью. Однако капля детского масла или детского шампуня может заполнить эти небольшие полости. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Зубная паста

Зубную пасту можно нанести на стекло ватным тампоном. Затем распределите ее по стеклу круговыми движениями. Протрите стекло и посмотрите, исчезли ли царапины. Если результат вас не устраивает, повторите процедуру. Зубная паста сглаживает края, а также удаляет пятна и прекрасно очищает стекло.

Разрыхлитель для теста

Этот продукт избавит вас от царапин на очках. Для этого необходимо смешать воду и разрыхлитель, чтобы получилась густая паста. Затем нанесите круговыми движениями на очки и смойте холодной водой.

Бикарбонат натрия

Это та же процедура, что и с разрыхлителем. Поэтому если у вас дома нет его, смело используйте пищевую соду. Нанесите пасту на ватный тампон и распределите по стеклу круговыми движениями. Затем ополосните очки водой и просушите бумажной салфеткой или тканью.

Как ранее писал 5-tv.ru, Россию и другие страны мира охватывает «эпидемия» близорукости.

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