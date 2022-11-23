У меня на это пять причин: почему разбилось счастье Королевой и Николаева

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 79

Причиной расставания Королевой и Николаева стала другая женщина

У меня на это пять причин: почему разбилось счастье Королевой и Николаева

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица и композитор были одной из самых красивых и образцовых пар шоу-бизнеса в 90-е. Но на деле жизнь влюбленных была далека от идеальной.

Певица Наташа Королева и композитор Игорь Николаев расстались более 20 лет назад, но некоторые поклонники пары до сих пор хотели бы видеть их вместе. Кто-то, считает, что знаменитости просто не сошлись характерами, кто-то называет другие причины расставания. Но на самом деле этот союз не выдержал испытания из-за измен. И грешил неверностью сам композитор.

Как рассказывает KP.RU, в последние годы совместной жизни Игорь Николаев увлекался, и не раз, другими женщинами. Слухи об этом доходили до музы композитора. Кроме того, Николаев мог позволить себе не ночевать дома, иногда певица его не видела и по несколько дней, причем никаких объяснений композитор не давал.

Окончательно счастье пары разбилось на осколки после того, как на работу к Николаеву устроилась новый директор Анжелика Кулаковская. Их рабочие отношения быстро перешли в служебный роман — исполнительница «Желтых тюльпанов» вынести это не смогла и решила поставить точку.

Пара Наташа Королева и Игорь Николаев считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесеПара Наташа Королева и Игорь Николаев считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесе. РИА Новости / Дмитрий Коробейников

 

В 2000-м году одна из самых красивых и обсуждаемых пар в шоу-бизнесе распалась, а еще через год знаменитости оформили развод. Вскоре стало известно о новом романе Наташи Королевой — с ее нынешним мужем-стриптизером Сергеем Глушко, а Игорь Николаев еще долго находился в поиске, прежде чем встретить новую музу Юлию Проскурякову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как невестка Наташи Королевой ответила на слухи о беременности.

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У меня на это пять причин: почему разбилось счастье Королевой и Николаева

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