Euractiv: Россия и НАТО договорились проявлять осторожность в Черном море

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 6

По сообщениям, некоторые восточноевропейские страны стали возражать против обменов данными с Россией.

Euractiv: Россия и НАТО договорились проявлять осторожность в Черном море

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились «соблюдать осторожность» в Черном море, сообщает портал Euractiv.

«Два военных чиновника недавно договорились «проявлять осторожность», особенно не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Черном море во избежание «несчастных случаев», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что некоторые восточноевропейские страны стали возражать против обменов данными с Россией, однако им ответили, что Бауэр уполномочен пользоваться этим каналом связи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в конце октября корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников. Все происходило в акватории Севастопольской бухты.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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