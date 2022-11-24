Ученые раскрыли секрет утренней бодрости

Оказалось, что многим не помогает кофе, но есть способ взбодриться на весь день.

Британские и американские ученые узнали о нескольких факторах, которые помогут выспаться человеку. Об этом сообщает Nature Communications.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 830 человек, чей средний возраст был около 46 лет. Им необходимо было питаться стандартными блюдами на завтрак и обязательно носить часы, которые записывают сон.

«Те люди, которые спали дольше, чувствовали себя лучше. Если они вставали позже, чем обычно — это тоже положительно влияло на сон. Тоже самое и у тех, кто ложился позже обычного», — говорится в сообщении.

Также известно, что испытуемые засыпали в 23:25, спали по 7,6 часа, а завтрак у них обычно заступал в 08:12. Всего эксперимент продлился две недели.

Интересно и то, что те, кто занимался в течение дня физической активностью, чувствовали себя бодрее на следующее утро. Многим помогал завтрак с высоким содержанием углеводов, а вот пища, богатая белками, наоборот, снижала уровень бодрости. Количество приема пищи — тоже важно. Например, те, кто ел пять и более раз в день оказались бодрее.

А вот кофе не оказал никакого влияния.

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