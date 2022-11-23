Житель Красноярского края попался на контрабанде леса в КНР на 1,3 млрд рублей

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Мужчине грозит тюремное заключение. Ущерб от его действий колоссальный.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Красноярском крае сейчас ищут контрабандистов, которые нарубили дров на миллиард 300 миллионов рублей! Почти три года они отправляли древесину поездами в Китай. На границе предоставляли поддельные документы о происхождении товара. В общей сложности, Россия лишилась почти 170 тысяч кубометров лесоматериалов, а это — сотни тысяч спиленных деревьев.

Сибирская оперативная таможня возбудила сразу четыре уголовных дела. К расследованию подключилась транспортная прокуратура и ФСБ. Арестован один подозреваемый. Его подельников сейчас ищут. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

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