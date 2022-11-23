Мэр Львова заявил об отключении электричества во всем городе

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 21

Детали уточняются. По всей Украине звучат сигналы тревоги. Людей просят проходить в укрытия.

Мэр Львова заявил об отключении электричества во всем городе

Читайте нас в: Дзен Новости

Мэр Львова Андрей Садовой заявил об отключении электричества во всем городе. Пост он опубликовал в личном Telegam-канале.

«Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков», — уточнил чиновник.

Детали уточняются. По всей Украине звучат сигналы тревоги. Людей просят проходить в укрытия. Судя по опубликованной карте в «Страна.ua», сирены работают в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Сергей Лазарев умилился подросшей дочери, которая с жадностью поедала завтрак
15:59
Euractiv: Россия и НАТО договорились проявлять осторожность в Черном море
15:55
Мэр Львова заявил об отключении электричества во всем городе
15:43
Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины
15:42
«Отец с опытом»: Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка
15:31
У меня на это пять причин: почему разбилось счастье Королевой и Николаева

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика