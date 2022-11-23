Мэр Львова заявил об отключении электричества во всем городе

Мэр Львова Андрей Садовой заявил об отключении электричества во всем городе. Пост он опубликовал в личном Telegam-канале.

«Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков», — уточнил чиновник.

Детали уточняются. По всей Украине звучат сигналы тревоги. Людей просят проходить в укрытия. Судя по опубликованной карте в «Страна.ua», сирены работают в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.