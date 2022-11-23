Военный эксперт о передаче Киеву вертолетов Sea King: символическая поставка, или?

Великобритания впервые «подарила» Украине пилотируемые летательные аппараты. Правда, они оказались списанными. Специалист Юрий Кнутов считает, что их отдали «в комплекте» с более важным оружием.

Передача Великобританией трех вертолетов Sea King Украине носит символический характер, но есть небольшой нюанс. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это поставка больше символическая, потому что три вертолета ничего не решат. Но есть маленькая проблема: ракеты, которые они до этого поставили — Brimstone 2 — могут запускаться как с самолетов, так и, по-моему, с вертолетов. И дальность тогда составляет 60 километров», — отметил военный эксперт.

По словам Юрия Кнутова, в Лондоне изначально могли спланировать поставку вертолетов Sea King «в комплекте» с самонаводящимися ракетами.

«Поставка этих вертолетов может идти как раз в комплекте с ракетами Brimstone 2. <…> В данном случае я думаю, что Великобритания в первую очередь преследовала цель дать Украине носители ракет Brimstone», — подытожил военный эксперт.

О передаче Украине вертолетов Sea King утром 23 ноября сообщила газета The Times. Отмечалось, что Великобритания впервые «подарила» Незалежной пилотируемые летательные аппараты. Рыночная стоимость Sea King составляет шесть миллионов долларов.

Впрочем, на помощи Лондон решил сэкономить. Переданные Украине вертолеты не поднимались в воздух с 2018 года и считаются списанными. Также власти Великобритании предупредили, что эти воздушные суда должны использоваться только для поисково-спасательных операций и разведки.

Без проблем не обошлась и поставка Украине британских самонаводящихся ракет Brimstone 2. У ВСУ нет воздушной техники, с которой эти снаряды можно запускать. В качестве пусковых установок националисты планируют использовать грузовики. Военный эксперт Александр Перенджиев сказал 5-tv.ru, что это невозможно. Смысл поставки специалист видит в другом.