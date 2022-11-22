Британия передала Украине самонаводящиеся ракеты Brimstone 2, но есть проблема

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Игорь Рязов
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Telegraph: Великобритания передала Украине ракеты Brimstone второго поколения

Британия передала Украине самонаводящиеся ракеты Brimstone 2, но есть проблема

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Британские военные запускают дорогие высокоточные боеприпасы с воздуха, однако у украинских боевиков такой возможности нет. Выход найден, но плохой.

Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты с лазерной системой самонаведения Brimstone 2. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что такие ракеты британские военные обычно запускают с истребителей Tornado и Typhoon. У националистов такой техники нет. В качестве пусковых установок они собираются использовать грузовики. Это в пять раз снизит дальность полета ракеты: с 60 километров (при запуске с воздуха) до 12 километров (при запуске с земли).

Стоимость одной ракеты Brimstone 2 оценивается примерно в 207 тысяч долларов, добавили британские журналисты. Ракеты первого поколения примерно в два раза дешевле, но и дальность полета у них вдвое меньше. Использование новых снарядов должно сократить потенциальный побочный ущерб среди мирного населения, говорится в статье.

Как напоминает «Российская газета», в общей сложности Великобритания передала Киеву почти семь тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW; более 100 бронемашин; несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119; самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak и реактивные системы залпового огня M270. Кроме этого, Киев получил от Лондона более 16 тысяч артиллерийских снарядов и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

Но только техникой и боеприпасами поставки из Великобритании на Украину не ограничиваются. Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем партнеры из Лондона вручили ВСУ зажигалки с приветствием националистов.

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Британия передала Украине самонаводящиеся ракеты Brimstone 2, но есть проблема

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