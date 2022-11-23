Огонь перемен: названы даты рождения, чьи мечты исполнит Луна 24 ноября

По словам астролога, для этих людей настал этап необычайных свершений и судьбоносных встреч.

Людей, рожденных в особые периоды, после «огненного» новолуния в знаке Стрелец ждет кардинально новый и позитивный этап в жизни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

По словам эксперта, новолуние в ночь с 23 по 24 ноября разрушит старые установки и откроет дверь для необыкновенных свершений, новых людей и судьбоносных событий. Энергия Стрельца вдохнет в наши жизни новые силы и уверенность в себе.

На какие даты рождения «огненное» новолуние окажет особое влияние?

Это люди, рожденные:

20.11 — 26.11;

22.09 — 29.09;

19.01 — 24.01;

18.03 — 23.03;

20.07 — 26.07.

Как рассказала астролог, «огненная» Луна подарит этим людям невероятные возможности, шансы для осуществления мечтаний и счастливые события в ближайшем будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что астролог назвала четыре знака зодиака, чью жизнь перевернет «огненное» новолуние.