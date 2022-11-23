Огонь перемен: названы даты рождения, чьи мечты исполнит Луна 24 ноября

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 4 354

Астролог Павлюкова назвала даты рождения, которые исполнят свои мечты в огненное новолуние

Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru

По словам астролога, для этих людей настал этап необычайных свершений и судьбоносных встреч.

Людей, рожденных в особые периоды, после «огненного» новолуния в знаке Стрелец ждет кардинально новый и позитивный этап в жизни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

По словам эксперта, новолуние в ночь с 23 по 24 ноября разрушит старые установки и откроет дверь для необыкновенных свершений, новых людей и судьбоносных событий. Энергия Стрельца вдохнет в наши жизни новые силы и уверенность в себе.

На какие даты рождения «огненное» новолуние окажет особое влияние?

Это люди, рожденные:

20.11 — 26.11;

22.09 — 29.09;

19.01 — 24.01;

18.03 — 23.03;

20.07 — 26.07.

Как рассказала астролог, «огненная» Луна подарит этим людям невероятные возможности, шансы для осуществления мечтаний и счастливые события в ближайшем будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что астролог назвала четыре знака зодиака, чью жизнь перевернет «огненное» новолуние.

-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

22:02
Житель Красноярского края попался на контрабанде леса в КНР на 1,3 млрд рублей
21:52
Как встретились Наташа Королева и Игорь Николаев: первые впечатления обманчивы?
21:45
«Было неожиданно»: Жорин после пережитого теракта в Турции попал в район землетрясения
21:34
В РФ начнется эксперимент по онлайн-продаже спиртного
21:23
Дуй сюда: как теперь будут проверять водителей на алкоголь
21:16
Чем старше, тем больше? Сколько нужно спать пожилым людям

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика