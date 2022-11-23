Названы 4 знака зодиака, чью жизнь перевернет «огненное» новолуние

Новолуние в Стрельце, которое начнется в ночь с 23 на 24 ноября, откроет для четырех знаков зодиакального круга совершенно новый этап в жизни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

Специалист по звездам дала прогноз каждому знаку. «Огненное» Стрельцовое новолуние — необыкновенное, трансформационное явление. После штормового коридора затмений в жизни каждого наступит что-то новое и позитивное. Но у каждого знака — в своей сфере.

Премьера фильма и его главные персонажи

Особенно огонь Стрельца зажжется у Овнов, Тельцов, Весов и конечно же, Стрельцов. Для этих четырех знаков наступает кардинально новый виток жизни. Это будет похоже на захватывающий фильм, где вы — главный герой истории.

«Для Овнов сейчас благоприятный период для начала новой учебы, поездок. Дерзайте. Для Тельцов это новолуние трансформационное и коснется работы и финансов. Постарайтесь не расплескивать энергию попусту. Весы — время новых знакомств, общения, которое в дальнейшем может перерасти во что-то большее. Стрельцы, это новолуние посвященно вам! Все новое и интересное придет в вашу жизнь. Не бойтесь изменений, они привнесут в вашу жизнь радость и удовольствие», — дала совет каждому знаку Ирина Павлюкова.

Время подумать о финансах

По словам эксперта, Девы и Скорпионы в грядущее новолуние займутся финансами и серьезными покупками. Рассудительные Девы сейчас могут спокойно продать или купить то, о чем так давно думали. Ремонт, новое место жительства, серьезная сделка — все это сложится благоприятно. А вот Скорпионам лучше подумать о своем источнике дохода и найти новые партнерские связи. Астролог посоветовала не надеяться на эфемерную помощь, а брать дела в свои руки.

Общение, отношения и отторжение

Для Близнецов и Водолеев, свободолюбивых и воздушных, настала пора пересмотреть все эмоциональные связи. Даже через дискуссии, столь неприятные для многих представителей воздушной стихии, нужно пройти и найти в них новые идеи.

«Близнецы — тема отношений для вас сейчас особенно актуальна. Это касается как романтических отношений, так и партнерских. Сейчас как никогда стоит обратить внимание на свое окружение. Водолеи: контакты, общения, друзья- это то, что сейчас будет вас наполнять и давать энергию. Новые идеи придут через разговоры и дискуссии», — рассказала Ирина Павлюкова.

С понедельника (четверга) начинаем новую жизнь

Огненное новолуние подтолкнет Раков, Львов, Рыб и Козерогов к важным переменам. Хватит откладывать и топтаться у края — время прыгать! Ракам следует обратить внимание на свой ритм жизни, Львам лучше обратиться к творчеству, Козерогам стоит закрыть старые дела, а Рыбам — серьезно подумать о карьере.

«Раки, вам сейчас необходимо формировать новые привычки для достижения поставленных целей. Для Львов звезды благоволят благоприятный период для активной деятельности, творчества, новых решений. Сейчас время закладывать „зерна“ и они обязательно вскоре прорастут и принесут желаемый результат. Козероги, многие дела из прошлого требуют своего завершения и забирают вашу энергию. Не откладывайте их на потом. Время действовать прямо сейчас. Рыбы, вас затронут вопросы карьеры и вашего статуса. Грядут глобальные перемены. Стоит взвесить все за и против и начать заниматься именно тем, от чего вы получаете удовольствие», — обратилась к знакам зодиака Ирина Павлюкова.

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