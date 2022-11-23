«Москвич» представил обновленную версию легендарного автомобиля

Сегодня — исторический день для легендарного «Москвича». Столичный автомобильный завод возобновил работу и начал серийную сборку этих автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер, стал «Москвич 3» — кроссовер, оснащенный бензиновым турбомотором. А вообще предприятие сделало ставку на электрокары. Когда новые «Москвичи» поступят в продажу, выяснил Линар Гинатуллин.

Даже за занавесом перед презентацией современный стильный кузов новенького «Москвича 3» невозможно не заметить. Первенец возрожденного автозавода «Москвич 3» — это переднеприводный кроссовер на механической коробке передач и вариаторе. В потоке его будут выделять узнаваемые геометрические линии на кузове, светодиодная оптика и литые диски.

«150 лошадиных сил, динамичный турбированный мотор уже известен нашим клиентам. Плюс автомобиль обладает всеми новейшими системами, которые должны быть у современных автомобилей: это курсовая устойчивость, это усилитель руля и многие другие», — рассказал Максим Клюшкин, руководитель проектов завода «Москвич».

В салоне все очень хорошо продумано для водителя и пассажира. Подогрев сидений и руля, большой экран с удобным мультимедиа, сенсорное управление климатической установкой. Ну, и, пожалуй, самое важное — просторный салон и вместительный багажник.

У наших журналистов появилась уникальная возможность проверить новенький «Москвич 3» на испытательном треке. Первым заданием для него будет проехать по брусчатке. Если честно, она вообще не чувствуется. Следующим испытанием стал лежачий полицейский — жестковато, поворот в узком месте, но входит легко, несмотря на внушительные габариты.

Уже оформлены документы на производство полностью электрического автомобиля с запасом автономного хода более 400 километров.

«В Москве большая компетенция в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорт и заканчивая электрическими трамвайчиками. Все больше и больше на улицах в Москве электротранспорта, электромобилей. Это будущее», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эти модели сегодня начали серийно собирать на легендарном заводе «Москвич», который удалось возродить после долгого перерыва.

История завода начинается с 1930-х годов прошлого столетия. В 1940 году был выпущен первый «Москвич». Но, пожалуй, самой популярной моделью был «Москвич 407».

Завод выпускал самые разные модели, но к концу 1990-х годов пришел в упадок. Его место занял зарубежный Renault, который в этом году объявил о прекращении производства в России и увез все оборудование. «Москвич» всего за полгода буквально на «выжженном поле» укомплектовали заново.

«Быстро принятое совместно с „Москвой“ и „КАМАЗом“ решение позволило в очень короткие сроки найти технологические решения, которые позволят уже в этом году выпустить 600 автомобилей», — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В продаже они появятся уже в декабре этого года. «Москвич 3» в базовой комплектации с 1,5-литровым турбомотором на механической коробке обойдется в 1,8 млн рублей. В топовом оснащении с тем же мотором, но на вариаторе его можно будет приобрести за 2,15 млн руб. Ну и самая дорогая модель — электромобиль — будет стоить не менее 3,3 млн рублей.

Пока в Москве будут заниматься крупноузловой сборкой этих автомобилей. Постепенно «Москвич» освоит мелкие узлы и разработает эксклюзивные собственные модели. До конца года уже планируют собрать 400 бензиновых и 200 электрических авто. А в следующем году выпустят 50 тысяч автомобилей, из них 20 тысяч будут электрокары.