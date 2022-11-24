Санкционный обман: как сервисы по ремонту техники наживаются на россиянах

Рынок бытовой техники санкции обошли стороной. Но нечестные ремонтники об этом не говорят.

Сервисные центры по всей стране оседлали новый вид махинаций, прикрываясь санкциями. Мастерские по ремонту техники взвинтили цены — даже на те детали, стоимость которых не изменилась. А многие и вовсе промышляют откровенным мошенничеством, исчезая с деньгами. В один из таких проблемных центров вместе с пострадавшими отправилась Екатерина Лихоманова.

Почти на месяц Нине Дудкиной пришлось забыть о комфорте.

«Кое-что, мелочевку подстирываем руками в бане. А вот это вот постельное — складываем», — жалуется женщина.

Когда начались проблемы со стиральной машинкой, пенсионерка обратилась в сервисный центр, телефон нашла в интернете. Мастер приехал быстро, провел диагностику. Выяснилось — нужно менять насос. Детали и саму работу оценил в 16 тысяч рублей. Попросил предоплату — половину. Нина Дудкина подписала договор и отдала ему деньги, с которыми мастер и пропал.

«Они сказали в течение двух недель. Прошло две недели, я начала их беспокоить. Они просто отнекиваются и не говорят даже сроки, когда они смогут сделать или отдать деньги», — сетует старушка.

Только когда пенсионерка приехала в офис компании с журналистами, сотрудники начали отвечать на ее вопросы: давайте прямо сейчас сделаем возврат, прямо сейчас претензию удовлетворим. Отправим сегодня мастера, и он сделает машинку бесплатно, пообещали в сервисе.

Таких историй по всей стране — сотни, если не тысячи. Вот только деньги возвращают далеко не всем, съемочных групп на всех не хватает. Пользуясь тем, что поставки новой техники могут задерживаться, сотрудники подобных сервисных центров, позволяют себе завышать цены даже на, в общем, стандартные комплектующие.

«Эта деталь стоила порядка 1000 рублей. Нам эту стоимость озвучили в три раза больше. Стоимость выполненных работ также озвучили в шесть раз больше, чем она вообще есть на рынке», — рассказала потерпевшая.

Кроме того, многие клиенты думают, что различные элементы подорожали из-за санкций так же, как автомобильные запчасти.

Например, Сергей Бочкарников из Нижнего Новгорода именно по этой причине потерял деньги. Обратился в один из сервисных центров, чтобы починить ноутбук.

«Замена, говорит, его будет стоить 64 тысячи рублей. И еще как бы давил на то, что сейчас запчастей нет. Вот санкции. Мне все равно странным показалось, какая-то большая цена!» — возмущается мужчина.

После ремонта Виталий сдал ноутбук в другой сервис на диагностику. И был, мягко говоря, удивлен. Там эту работу оценили всего пять тысяч.

«Написали, что заменили чипсет. А чипсет не заменили. Вот диагностика стороннего сервиса. Никаких следов не обнаружено», — выясняется при диагностике.

Как нам рассказали мастера, на самом деле, рынок бытовой техники санкции обошли стороной.

«Что касается запчастей, на бытовую технику — посудомоечные, стиральные машины — запчасти сильно унифицированы. От одного к другому подходит все. Если не все, то почти все. Буквально два-три вида каждого наименования всегда есть. И проблем с этим нет и не было», — объясняет специалист по ремонту бытовой техники Виталий Егоров.

По усредненным данным страховщиков, в этом году больше всего ремонтируют смартфоны. В пятерке также — планшеты, телевизоры и кофемашины. Все, что нам нужно постоянно.

Потому и реклама мастерских — уже на каждом шагу и чуть ли не на каждом сайте в интернете. Но выбирая контору, риски клиент берет на себя. И здесь главный совет: перед тем, как сдать технику, собрать реальные отзывы о мастере.