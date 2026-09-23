Российские военные сообщили об ударе по объектам ВСУ в ДНР

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» нанесли удар по логистической цепочке формирований ВСУ в населенном пункте Сергеевка Донецкой Народной Республики. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ударам подверглись боевики ВСУ и наземные робототехнические комплексы, которые использовались для доставки боеприпасов, провизии и других грузов к передовым позициям на Добропольском направлении.

Операторы FPV-дронов выявляли цели на маршрутах движения техники, а также в местах ее базирования и разгрузки. Благодаря точности наведения и маневренности беспилотников удалось уничтожить часть робототехнических комплексов и личного состава ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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