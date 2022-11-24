Архивное видео со съемок раскрыло тайну гибели актера Евгения Урбанского

Целых 57 лет любители советского кино и историки сомневались в причине смерти актера. Но случайно обнаруженное видео поставило точку в тайне гибели Урбанского.

Мосфильм опубликовал уникальные кадры смерти актера Евгения Урбанского. Он трагически погиб 57 лет назад на съемках фильма «Директор». Все это время пленка хранилась на киностудии, и только сейчас ее случайно обнаружили при инвентаризации. В одной из сцен Урбанский вместе с каскадером должны были перепрыгнуть на машине через бархан. Но автомобиль перевернулся.

Урбанского тогда госпилизировали с переломом черепа, и он скончался в больнице. Эта трагедия в советское время обросла слухами. Говорили, что актер был пьян и перевернулся, когда сам управлял машиной. Была еще версия, что Урбанского убили, а потом выдали это за несчастный случай. Но теперь, благодаря документальным доказательствам, в этой истории можно поставить точку.