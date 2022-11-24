«Чисто политический шаг»: Европарламент нацелился на золотовалютные резервы РФ

Резолюции структуры носят обычно рекомендательный характер. Однако цели у такого документа всегда очевидны.

Европейский парламент принимает резолюцию о признании РФ «страной-спонсором терроризма» с целью экономического давления. Власти ЕС хотят опустошить запасы России и в дальнейшем разорвать с ним даже минимальные отношения. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России и заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько.

«Как правило, такие резолюции позволяют либо конфисковывать имущество, либо замораживать счета, либо полностью нивелировать торговую деятельность с этими странами. На каждого из своих собственных контрагентов, которые заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с какими-либо странами или фирмами, предприятиями на территории этих стран. Безусловно, это чисто политический шаг, направленный на давление на российские элиты», — заявил эксперт.

Элита любого государства напрямую зависит от торговли и экономических потоков. Обезоружить ее — вот главная цель. Поэтому, по словам Безпалько, неслучайно недавнее признание со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в котором описан план вербовки российских военнослужащих и гражданских.

«В данном случае активы могут заморозить как у олигархов, так и у корпораций. Так и, собственно, у государства. Наши золотовалютные резервы в размере 300 миллиардов долларов, благодаря этой резолюции могут быть изъяты, конфискованы кем-то, либо переданы кому-нибудь после конфискации. Именно для этого, я полагаю, и была вынесена эта резолюция», — заключил собеседник 5-tv.ru.

Резолюция Европарламента была принята из-за продолжающейся спецоперации РФ на Украине, осуждаемой в ЕС. Ее поддержали 494 депутата, еще 58 проголосовали против, оставшиеся 44 воздержались. Юридических последствий этот документ за собой не влечет, но призывает вводить новые санкции против Москвы, присоединяться к существующим, а также идея принять меры против стран, «пытающихся помочь России» обойти ограничения.

Ранее, писал 5-tv.ru, МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую РФ вывести военных с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).