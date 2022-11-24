Польша выступила за потолок цен на нефть в два раза ниже предложенного ЕС

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«Коллективный Запад» бьется в истерике из-за кризиса. Санкции уже не действуют. Придется признавать несокрушимый авторитет России?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch; 5-tv.ru

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Переговоры представителей ЕС по установлению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. По данным Bloomberg, позиции разных стран Европы по этому вопросу существенно расходятся.

Так, исполнительный орган ЕС предложил установить верхнюю планку цены в 65 долларов за баррель. Но Польша и прибалтийские страны выступили против, назвав эту цифру слишком щедрым предложением для России.

В то же время Греция и Мальта, которые хорошо зарабатывают на судоходстве, не хотят опускаться ниже 70 долларов. А Венгрия и вовсе выступает против потолка цен на ресурсы, поставляемые по трубопроводам.

Похоже ЕС не сможет согласовать и лимит цен на газ. По данным дипломатических источников, только 17 государств поддерживают предложение Еврокомиссии, которое планируется рассмотреть сегодня на встрече министров энергетики. И при этом, как подсчитали аналитики, все предлагаемые меры могут вообще не отразиться на доходах российского бюджета.

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