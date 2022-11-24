В Петербурге официально объявляют субботу выходным днем

Суббота в Петербурге официально объявлена выходным днем. И это хорошие новости для тех, кто живет рядом с шумными соседями. Местные депутаты решили узаконить выходной, чтобы поставить точку в споре с нарушителями тишины.

Дело в том, что мешать спокойствию жильцов нельзя по ночам, а еще в праздничные и выходные дни. И тут возникает вопрос: считать ли субботу выходным или нет. Ведь в Трудовом кодексе прописано, что при пятидневке законный день для отдыха — это воскресенье. Второй день остается на усмотрение организации.

Народные избранники устранили этот законодательный казус. И теперь заботиться о покое соседей придется и по субботам. Нарушителям тишины грозит штраф — от 500 рублей до 5000 рублей.